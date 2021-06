Echange d’amabilités Nollet-Bouchez: que dire? Soupir…

La Vivaldi l’avait promis : plus de « kibbelkabinet » (gouvernement des disputes). Ce qui n’a pas empêché un vif échange d’amabilités entre Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) ce week-end. Faites ce que je dis, pas ce que je fais…

Humeur

Nous nous engageons en faveur d’une tout autre politique. Une politique constructive, de confiance, de respect. (…) Les années précédentes, nous avons vu combien la rudesse et la dureté ont aussi atteint le débat politique. Qu’est ce que cela nous a apporté ? A part plus d’oppositions, plus de polarisation et plus d’incompréhension mutuelle ? » Voilà les mots que prononçait, le 2 octobre 2020, le nouveau Premier ministre Alexander De Croo, devant les députés auxquels il livrait sa déclaration gouvernementale, installant la Vivaldi. Et les parlementaires des sept partis de la majorité, ainsi que les ministres tout juste désignés, y souscrivaient dans l’enthousiasme.

Huit mois plus tard, on se demande parfois où sont passées les bonnes intentions.