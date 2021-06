Rentrée pour Refaelov et les Mauves: le mercato sera encore long à Anderlecht

Trois semaines à peine après avoir bouclé la saison à la quatrième place, la préparation de la suivante commence déjà ce lundi pour les Mauves. Avec, au programme, les traditionnels tests physiques et médicaux. Le noyau ne sera évidemment pas encore au complet mais les Anderlechtois ne chômeront pas pour autant, la première sortie officielle étant déjà prévue dans six semaines.

Si le mercato anderlechtois est évidemment encore très loin d’être clôturé, on épinglera toutefois déjà deux nouvelles têtes sur les bancs de Neerpede : le Soulier d’or Lior Refaelov et, dans une moindre mesure, le gardien Colin Coosemans, seront les principales attractions de la rentrée des classes. Lokonga, sur le départ et qui a fait des heures supplémentaires avec les Diables, manquera à l’appel. Reviendra-t-il seulement un jour à Neerpede, alors qu’il est question de l’intérêt de plusieurs clubs dont celui d’Arsenal et d’un montant de transfert avoisinant les 20 millions ?