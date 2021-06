Les injections de Pfizer ou Moderna ont atteint leur rythme de croisière dans les trois Régions. Mais il faut déployer plus de moyens pour convaincre Bruxellois et Wallons. La question du coût fait déjà débat.

Les chiffres de la vaccination progressent à toute vitesse : on a dépassé ce week-end les 60 % de Belges de 18 ans et plus ayant reçu une première dose. Toutes les Régions ont le sourire, mais le tableau n’est pas identique dans chaque entité.

1