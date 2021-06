La Wallonie a nettement moins testé que le reste du pays

Plus de 13 millions de tests ont été réalisés depuis le début de la crise sanitaire mais le sud du pays est à la traîne. Surtout les provinces de Liège et du Hainaut pourtant durement touchées par le virus. Les raisons sont peut-être culturelles.

Au petit jeu des comparaisons entre Régions, il apparaît clairement que l’on a plus testé au nord du pays qu’au sud. Dans le détail, depuis le début de la crise, chaque Flamand a été dépisté en moyenne 1,3 fois, contre 1,05 côté wallon et 1,26 à Bruxelles. Cet écart peut paraître anecdotique. Mais il ne l’est pas : cela signifie qu’il aurait fallu réaliser plus d’un million de tests supplémentaires en Wallonie pour obtenir une moyenne similaire à celle de la Flandre. « Cet écart entre Wallonie et Flandre est constaté pratiquement depuis le début de la pandémie », confirme Carole Schrivel, adjointe au commissaire coronavirus.