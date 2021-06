Maisons de repos: la Flandre n’a pas su limiter l’ampleur de la deuxième vague, contrairement à Bruxelles

Les 25.000 morts du covid recensés par les autorités sanitaires belges, plus de la moitié résidait en maison de repos. Premier constat : personne n’a été épargné, et la frontière linguistique n’a pas affolé le virus.

Le constat est connu, mais fait toujours un peu froid dans le dos. Sur les 25.000 morts du covid recensés par les autorités sanitaires belges, plus de la moitié résidait en maison de repos. Premier constat : personne n’a été épargné, et la frontière linguistique n’a pas affolé le virus. Le taux de décès (nombre de décès du covid rapporté au nombre de lits disponibles) dans les maisons de repos oscille entre 8,7 et 8,9 % en Flandre, en Wallonie comme à Bruxelles. Le bilan est donc tout aussi meurtrier, quelle que soit la Région étudiée.