Gestion de la crise: une étonnante concorde entre Flamands et francophones

Malgré des déclarations flamandes aux allures de diktat durant la crise, et les critiques d’une gestion fédérale trop influencée par le Nord, le constat général est, à ce stade, celui d’une collaboration politique plutôt pacifique entre les Régions et le fédéral dans la gestion du covid.

En matière de village gaulois, la Belgique ne fait pas exception. Trouvez un ennemi commun, nommé ici coronavirus, et voici les querelles intestines entre Flamands et francophones (temporairement) oubliées. Au début de la crise sanitaire, pourtant, la crainte était grande, y compris dans les milieux gouvernementaux, de voir la Belgique se rendre coupable d’une gestion calamiteuse de la crise, en raison de divergences de vues entre le Nord et le Sud, de cultures différentes et, surtout, parce qu’une gestion de crise fait appel à des compétences réparties, dans notre pays, entre le fédéral, les Régions et les Communautés. Attention, danger !