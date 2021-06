Et oui, il se trouve que cette fois, l’herbe plus verte, c’est nous…

On croit toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Il se trouve en fait que l’herbe plus verte, c’est nous ». Ce tweet est signé de la ministre fédérale Zakia Khattabi, mais il était loin d’être le seul ce week-end à saluer le fait que la Belgique administre à ce jour, le plus de vaccins par jour de toute l’Union européenne. Ministres concernés (Christie Morreale en Wallonie, Alain Maron pour Bruxelles), présidents de parti, experts, observateurs : le graphique a tourné, et le drapeau belge avec lui – Lukaku pour le coup, n’y était pour rien. La seule fausse note est venue du ministre flamand de la Santé, Wouter Beke, qui bombait le torse sur la vaccination record en Flandre – une réalité –, en laissant sous-entendre à nouveau que les Wallons et les Bruxellois feraient bien de ne pas être à la traîne. Mais à la traîne de quoi ? Aujourd’hui en tout cas, Wallons et Bruxellois sont en ligne avec les objectifs fixés collectivement.