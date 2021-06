Biden à Bruxelles: les perturbations attendues

La Stib conseille à ses voyageurs de privilégier le réseau souterrain autant que possible.

La visite du président américain à Bruxelles, du 13 au 15 juin dans le cadre du Sommet de l’Otan et d’un sommet UE/États-Unis, aura un impact sur la circulation des transports publics de la Stib, prévient la société de transports vendredi.

Dès dimanche, la circulation sera perturbée autour de la place Jourdan et la rue Froissart entre 12h00 et 22h30. Les lignes 59, 60 et 80 seront déviées par la chaussée d’Etterbeek.

En soirée, le secteur Schuman sera concerné de 20 à 22h00, les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 seront déviées via Maelbeek.