C’est du belge: 69 variations autour du miroir de Karel Logist

On a déjà dit tout le bien que l’on pense des textes de Karel Logist. Avec Soixante-neuf selfies flous dans un miroir fêlé, publié aux éditions l’Arbre à Paroles, dans la collection If dirigée par Antoine Wauters, le poète spadois nous propose un autoportrait, à la météorologie variable. Tantôt il y fait couvert, tantôt voilà l’éclaircie. Tantôt c’est cruel, tantôt tendre. Le lyrisme se glisse, presque imperceptiblement, au sein de ces « carnets de doute » écrits au temps de la pandémie, et gangrenés par le lexique de notre époque puisqu’on y parle de fake news, de sex-toy, de Facebook, de wifi ou de follower. Karel Logist sort la poésie de sa chambre parfois austère, la promène dans la rue, lui fait prendre l’air. Et la poésie, comme un bon chien débarrassé de son collier, y retrouve le goût des escapades buissonnières.