Album jeunesse: les jolies colonies de vacances

Chaque année, à cette époque, le même phénomène se produit. A l’approche des grandes vacances, les livres pour enfants sentent l’écran total et le cuir des valises. Ce ne sont plus des albums mais des oiseaux migrateurs en tongs et lunettes de soleil. Prenez Slip d’Alex Cousseau et Janik Coat (Les fourmis rouges), livre pop, extravagant, aux couleurs chaudes comme des taxis havanais, qui vous emmène sur le sable brûlant en compagnie d’un kangourou qui a égaré son slip de bain. Ou encore le très aquatique Jabari Plonge de Gaia Cornwall (D²eux), fable d’une douceur exquise sur le fait de dépasser ses peurs, qui prend place au bord d’une piscine publique, sous le cagnard américain.