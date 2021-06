Raufast, Montana, Yoshiki... Les Livres du Soir en bref

Les embrouillaminis

**

Pierre Raufast

Ceci est un livre dont vous êtes le héros. Le personnage principal s’appelle Lorenzo. Né sous le signe de la Balance, il propose souvent plusieurs pistes à suivre quand le chapitre se termine. Le premier s’achève ainsi : « Je crois me souvenir qu’il faisait beau » ou « Mais je me trompe certainement ». Selon le choix, on se rend au chapitre 2 ou au 3. Quitte à faire des nœuds dans l’histoire et à passer par des lieux hors de tout schéma. (P.My)

Aux forges de Vulcain, 350 p., 20 €, ebook 12,99 €

Rien à perdre

**