Portico Quartet, c’est d’une beauté incroyable: l’écoute intégrale

Portico Quartet, c’est le groupe britannique composé de Jack Wyllie aux sax, de Duncan Bellamy à la batterie, de Milo Fitzpatrick à la contrebasse et de Keir Vine au hang. Mais là, malgré le maintien du nom du groupe, seuls Bellamy et Wyllie ont composé et joué cet album en trois « terrains » : I, II et III. Bellamy joue des synthés, du hang, du piano, du vibraphone, de la batterie, Wyllie du sax, du piano, des synthés. Ils ont produit cette musique pendant le confinement, en mai 2020, dans leur studio de Londres. L’ambiance de tristesse, de rupture, d’incertitude leur a inspiré une musique lente, atmosphérique, intériorisée, rappelant le minimalisme américain et l’ambient. C’est à la fois nostalgique, mélancolique et frémissant de l’espoir de découvrir un nouveau monde. C’est rassérénant. Et, surtout, c’est d’une beauté incroyable. Les paysages sonores que ces deux artistes nous font découvrir sont magnifiques.