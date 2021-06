« Il faudra une belle armada pour nous battre ! » Voilà la déclaration de Thomas Meunier qui n’est pas passé auprès de nos voisins français dans l’émission « L’équipe du soir ». Et la rivalité repart de plus belle.

Non, la hache de guerre entre la France et la Belgique n’est pas enterrée. La rivalité est même repartie de plus belle ce week-end après la première victoire des Diables rouges lors de l’Euro 2020. Car suite à ce match, Thomas Meunier, protagoniste de la rencontre, s’est laissé aller en interview d’après-match. « Nous sommes numéro un au classement mondial et, pour nous battre, il faudra quand même une belle armada », a-t-il déclaré.