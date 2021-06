Coronavirus: deux destinations touristiques passent de nouveau au rouge

À partir du mercredi 16 juin, la Catalogne (Espagne) et la Thaïlande vont à nouveau passer au rouge sur la carte des destinations actualisée chaque semaine par le SPF Affaires étrangères. Cependant plusieurs régions en Allemagne (Mecklembourg-Poméranie), en Croatie (Croatie adriatique) et en Autriche (Salzbourg) sont passées au vert.

Chaque semaine, les Affaires étrangères font un état des lieux de la situation sanitaire pour plusieurs destinations de voyage. Pour ce faire, le ministère se base sur les données et les critères du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). A l’exception de quelques pays et régions, une majeure partie des pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen restent toujours en rouge.