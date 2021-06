Alexander De Croo à l’Otan: l’Europe a «pris conscience qu’elle doit sortir de l’ombre des Etats-Unis»

Le Premier ministre belge salue le retour de Washington et le rétablissement du lien transatlantique. Mais les Européens ne doivent pas oublier leurs priorités. Ensemble, c’est le plan A, dit De Croo. « Mais il nous faut toujours avoir un plan B. »

A merica is back, se félicite à son tour le Premier ministre belge peu avant le coup d’envoi du sommet de l’Otan, mais cela ne doit pas empêcher les Européens de définir leurs priorités. « Si ce sont les mêmes priorités que celles des Etats-Unis, c’est le plan A : nous sommes clairement plus forts si nous poussons dans le même sens. Mais il nous faut toujours avoir un plan B », déclare Alexander De Croo, lors d’un contact avec quelques journalistes. Le Soir interrogeait le chef du gouvernement sur la possibilité que les Européens soient entraînés, malgré eux, dans la confrontation aux parfums de Guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine ou la Russie. Alexander De Croo écarte ce risque, mais il insiste : « Ce qui est important, c’est que l’Europe définisse ses priorités. »