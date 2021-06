Alexander De Croo à l’Otan: «Nous sommes prêts à tourner la page»

La réunion des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Otan a débuté ce lundi à Bruxelles.

« Je suis heureux d’avoir nos alliés à Bruxelles pour une réunion importante » de l’Alliance, a déclaré lundi matin le Premier ministre Alexander De Croo à son arrivée au siège de l’Otan, à Bruxelles. « Après une période difficile, où il y a eu beaucoup de désaccords, nous sommes prêts à tourner la page » et à adopter une nouvelle stratégie, a-t-il affirmé.

Après quatre ans d’administration Trump, qui avait qualifié l’Otan d’« obsolète », « je suis heureux de voir le président américain (Joe Biden) en Europe déclarer qu’America is back », a soulevé M. De Croo. « La solidarité et la consultation, qui sont parmi les bases de l’organisation et de mon pays, peuvent à nouveau fonctionner. »