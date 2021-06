Euro 2020: les joueurs danois joueront «pour Christian Eriksen» contre la Belgique

Les joueurs du Danemark voudront tout donner pour Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque contre la Finlande, jeudi contre la Belgique pour la 2e journée du groupe B de l’Euro 2020. « Nous allons jouer contre la Belgique pour Christian et pour toutes les personnes qui nous ont soutenus », a déclaré Pierre-Emile Hojberg.

Christian Eriksen, 29 ans, a été victime d’un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark-Finlande de la première journée du groupe B de l’Euro 2020. Le joueur de l’Inter Milan a dû être réanimé sur le terrain par le staff médical de l’équipe et les services de secours. Après une interruption de plus de deux heures, la rencontre a repris et s’est soldée par un succès de la Finlande (0-1).