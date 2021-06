Mobilisation au CPAS d'Anderlecht pour dénoncer la surcharge de travail

A l'appel des trois syndicats en front commun, environ 80 assistants sociaux et employés administratifs se sont rassemblés lundi entre 10h00 et 12h00 devant l'entrée du CPAS d'Anderlecht, situé avenue Raymond Vander Bruggen, pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils dénoncent plus particulièrement une charge de travail excessive et une fluctuation élevée du personnel. Une réunion est prévue mardi de la semaine prochaine en fin de matinée avec les autorités du CPAS.