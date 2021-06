Le mouvement conspirationniste né aux Etats-Unis est déjà bien présent et bien organisé en France et aux Pays-Bas. - REUTERS.

On m’a traité de néonazi et de nouveau Dr Mengele. On m’a écrit que mon nom figure sur des listes et que mon procès aura lieu rapidement. Sur mon mur Facebook, on a posté : “Vous savez ce que l’on faisait aux traîtres de votre espèce après la deuxième guerre mondiale ? Je vous laisse y réfléchir.” » Ces menaces, le député CDH Georges Dallemagne affirme les avoir reçues récemment d’un prénommé Philippe proche du mouvement complotiste américain QAnon.