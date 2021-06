Gianluigi Buffon veut un dernier défi: le Qatar via Parme

À 43 ans, la très grande majorité des sportifs professionnels ont mis un terme à leur carrière au plus haut niveau. Le sport, ce n’est plus que pour le plaisir ou s’entretenir. Mais il existe des irréductibles. De ceux qui n’arrêteront que lorsque leur corps leur dira stop ou que leurs performances ne seront plus suffisantes à leurs yeux et qu’ils ne trouveront donc plus d’employeur.