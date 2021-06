«Quand tu es revenu»: variations sur le même t’aime

Geneviève Damas et Jan Hammenecker réactualisent le mythe d’Ulysse et de Pénélope en questionnant le cliché de l’homme, héros glorifié pour ses voyages, et de la femme, éternelle sacrifiée, condamnée à attendre le retour du guerrier.

Jusqu’au 27 juin au Théâtre des Martyrs (Bruxelles).