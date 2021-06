Projections de printemps de la BNB - L'économie belge devrait croître de 5,5% et retrouver fin 2021 son niveau pré-Covid (2)

L'économie belge devrait connaître une croissance plus forte qu'attendu et croître à un rythme effréné de 5,5% en 2021, ce qui lui ferait retrouver dès la fin de l'année son niveau d'avant la crise du coronavirus, selon les dernières prévisions de printemps publiées lundi par la Banque nationale de Belgique (BNB).

"Fin de l'année, on devrait atteindre le niveau pré-crise, ce qui signifie qu'on aura perdu deux années de croissance", a commenté le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch. Toutefois, si l'on se base sur l'évolution qu'aurait connue l'économie belge sans la crise du coronavirus, il reste un décalage puisque fin 2021, le produit intérieur brut (PIB) belge aura retrouvé le niveau qui était le sien fin 2019. Cela signifie que la Belgique reste en quelque sorte en retard, économiquement, par rapport à ce qu'elle aurait connu sans la pandémie mais ce retard est moins important que ce qui était craint initialement. "La reprise dynamique qui se poursuivra en 2022 et 2023 permettra un certain rattrapage mais on estime qu'il restera un décalage d'un à un et demi pour cent, soit environ une année de croissance", a poursuivi le gouverneur.