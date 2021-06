Pierre Cornia: «Les Cats sont prêtes pour l’Euro»

Strasbourg, nous voilà ! A peine débarquées du TGV, les Belgian Cats, passées maîtres dans l’art de faire vivre leurs réseaux sociaux, reflet d’une maturité qui déborde du parquet, ont immortalisé l’ouverture officielle de leur fabuleux été : l’Euro à partir de ce jeudi et les JO fin juillet ! « Nous avons convenu de ne pas prononcer ces deux lettres magiques avant le 28 juin », rappelle d’emblée Pierre Cornia, l’assistant fidèle au coach Philip Mestdagh depuis 6 ans… « On est devenu de vrais complices, on partage une vision identique et on a conservé le même staff : notre équipe a donc grandi, elle se connaît mieux chaque année, nous aussi progressons, nous remettons en question, développons de nouvelles options… Cette confiance rejaillit sur l’autre équipe. Et ce vécu nous permet d’appréhender différemment la pression. Car elle est présente. »