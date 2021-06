Sans confinement, la Russie est rattrapée par une nouvelle flambée de covid

De passage à Moscou ou Saint-Pétersbourg, hommes d’affaires et supporteurs de foot européens hallucinent. Ici, les réunions en présentiel s’enchaînent sans presque aucune restriction sanitaire. Le masque est recommandé, obligatoire dans le métro, mais négligemment porté. Restaurants et magasins fonctionnent normalement. Théâtres et salles de concert restent ouverts avec pour seule limite, elle aussi plus ou moins respectée : une jauge de 50 %. Aucun couvre-feu n’a été imposé. Bref, loin des restrictions en Europe, la vie bat son plein.