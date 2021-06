Projections de printemps de la BNB - "Se repencher plus tôt que prévu sur les enjeux structurels" (gouverneur de la BNB) (2)

La reprise économique post-Covid plus rapide et plus forte que prévu a également pour conséquence qu'"il va falloir se reconcentrer plus tôt que prévu sur les enjeux structurels" auxquels fait face la Belgique, comme le climat ou le taux d'emploi, a estimé lundi le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), Pierre Wunsch, évoquant la perspective de "nouvelles réformes structurelles".