Projections de printemps de la BNB - "Maintenir les efforts budgétaires et mettre en œuvre des réformes" (De Bleeker)

Selon les dernières projections de printemps de la BNB, publiées lundi, la reprise économique est plus forte que prévu. La croissance économique devrait atteindre 5,5% en 2021 (+3,3% en 2022) et permettre à l'économie belge de retrouver dès la fin de cette année son niveau d'avant la crise du coronavirus.

Parallèlement, le déficit budgétaire est attendu, à politiques inchangées, à -6,8% du PIB en 2021 et -4% du PIB en 2022, après -9,4% en 2020. C'est mieux que le programme de stabilité que le gouvernement a soumis à la Commission européenne en avril et qui s'est basé sur un déficit budgétaire de -7,7% du PIB pour 2021 et de -4,5% en 2022. Et le déficit pourrait être réduit davantage en fonction des mesures qui seront mises en œuvre par le gouvernement