Disparition d’Estelle Mouzin: nouvelle tentative pour retrouver le corps

Malgré les indications fournies sur le site par la complice et ex-épouse de « l’ogre des Ardennes », Monique Olivier, les dernières fouilles s’étaient soldées par un échec.

Une nouvelle opération de recherche des restes d’Estelle Mouzin, victime présumée en 2003, à neuf ans, de Michel Fourniret, a été engagée lundi dans les Ardennes, en présence de l’ex-épouse du tueur en série défunt, ont indiqué un avocat de la famille et une source proche du dossier.

Cette septième campagne de fouilles en un an a repris dans un bois communal d’Issancourt-et-Rumel, exploré pendant trois jours fin avril par les enquêteurs et la juge d’instruction Sabine Kheris, a indiqué à l’AFP Me Didier Seban.

S’exprimant en marge d’un procès à Douai, il a précisé que ces nouvelles fouilles étaient organisées pour « deux à trois jours au minimum ».

