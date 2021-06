Coronavirus - Seul un professionnel du nettoyage sur dix a pu obtenir une compensation financière

Deux professionnels du nettoyage sur trois (65%) disent n'avoir reçu aucune marque de reconnaissance pendant la pandémie et seuls 9% d'entre eux ont pu obtenir une compensation financière. Ce sont les principaux constats d'une enquête menée auprès de 5.402 travailleurs du secteur par la CSC Alimentation et Services dans le cadre de la première Semaine des pros du nettoyage. Le syndicat chrétien avait d'ailleurs organisé une action symbolique devant la gare Centrale de Bruxelles pour remercier les nettoyeurs et nettoyeuses et demander plus de reconnaissance et de valorisation de ces métiers.