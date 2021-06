Danijel Milicevic quitte le RFC Seraing et prend la direction de Gand

Le RFC Seraing et Danijel Milicevic ont trouvé un accord pour mettre un terme au contrat qui les liait. Le médian devrait maintenant, sauf revirement de situation de dernière minute, mettre un terme à sa carrière de joueur pour endosser le rôle de T2 à La Gantoise.

Danijel Milicevic a peu joué depuis son arrivée au RFC Seraing. Arrivé au mois d’octobre alors qu’il était libre de tout contrat, il n’a finalement été titularisé qu’à 8 reprises, toutes compétitions confondues. Il faut cependant rappeler que le médian de 35 ans fut freiné par les blessures et une suspension de 2 rencontres. Sa présence dans le vestiaire a par contre eu un impact extrêmement positif sur le groupe. Grâce à son professionnalisme sans faille et à l’expérience dont il jouit, il a aidé le club du Pairay à atteindre la D1A. Une troisième montée en carrière pour le médian qui avait également accédé à l’élite avec Charleroi et Eupen.