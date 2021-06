«Le musée doit être comme un parc ouvert»

Ces dernières années et plus encore ces derniers mois avec le covid, le Musée Art & Histoire semble s’être assoupi ne présentant plus, notamment, de grandes expositions temporaires comme celles qui ont fait sa réputation par le passé.

Là aussi les choses bougent : « Il y a l’expo sur l’art aborigène prévue fin octobre. En 2022, on aura la suite de l’expo Estampes japonaises qui, cette fois, explorera les correspondances avec l’époque Art nouveau chez nous. Ensuite, en 2023, une grande exposition sur l’égyptologie et l’égyptomanie à travers les relations entre la Belgique et l’Égypte. Pour les égyptologues, 2022-2023 est importante car ce sont les 100 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Ce musée est hyperimportant mondialement dans ce domaine, grâce à la Reine Elisabeth et à Jean Capart qui ont permis toutes ces missions en Égypte. »