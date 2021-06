Coronavirus: comment obtenir un test PCR gratuit

Tous les Belges qui n’ont pas eu la possibilité de se faire vacciner pourront demander, via le site MaSanté, un code d’activation au plus tard le 1er juillet. Le rendez-vous pour un prélèvement devra être pris dans les dix jours maximum.

Les vacances approchent et le petit stress que ressentent certains au moment de boucler les valises risque de prendre une ampleur un peu plus importante cette année. Du moins pour les non-vaccinés qui devront emporter une preuve de test PCR négatif dans leur bagage. Ce sésame est exigé pour la plupart des destinations préférées des Belges, même si certains pays comme l’Espagne et la France acceptent aussi les tests antigéniques rapides qui coûtent un petit peu moins cher et ont l’avantage d’offrir un résultat dans la demi-heure contre minimum 24 heures pour un PCR.