Euro 2020: «Mes 30 premières minutes en Russie étaient difficiles», confie Youri Tielemans

Considéré comme le patron de l’entrejeu, du haut de ses 24 ans, en l’absence d’Axel Witsel et Kevin De Bruyne, Youri Tielemans a évoqué, hier, son entrée en matière – et celle des Diables – dans la compétition.

Son match. « Les 30 premières minutes ont été difficiles. Je m’attendais à mieux. Il y a eu quelques phases où je n’ai pas su bien utiliser mon corps pour jouer vers l’avant. Mais la seconde mi-temps était meilleure ! J’ai géré cette situation en tentant de rentrer dans mon match et plus j’avais le ballon, plus je me sentais à l’aise. J’ai simplement essayé de continuer à faire ce que j’ai fait toute la saison. Et puis, le fait de mener au score a aidé pour la confiance. J’ai tenté de jouer sans me poser de question. »