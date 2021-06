Bruxelles: un toit pour tous, l’objectif de la coopérative «Fonds du Logement»

Sur le chemin délicat des racines », tel est l’intitulé de la fresque du graffeur bruxellois Deeko, une signature artistique en guise de porte d’entrée pour les deux immeubles inaugurés, ce lundi à Anderlecht, par le Fonds du Logement. « La fresque représente les racines et leur entremêlement, des racines qui, qu’elles soient positives ou négatives, nous portent à réaliser des choses ».

Baptisé Erasme, le projet a fleuri à deux pas de l’hôpital et de sa station de métro, en bordure du Pajottenland. « De toutes les crises que nous traversons, celle du logement ou plutôt du mal logement est sans doute la plus longue et la plus difficile, a pointé Fabrice Cumps (PS), le bourgmestre anderlechtois. Nombre de citoyens éprouvent du mal à trouver un toit à un prix abordable et beaucoup vivent dans un logement indigne proche de l’insalubrité. Les pouvoirs publics doivent déployer tous les outils dont ils disposent pour permettre à chacun de trouver un toit ».