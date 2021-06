Le Parlement réclame des règles plus strictes pour des produits chimiques dangereux

C’est, pourrait-on dire, une résolution qui tombe à pic. Ce mardi, la commission Environnement de la Chambre doit adopter une proposition de résolution demandant au gouvernement de prendre des mesures clarifiant et restreignant l’utilisation des Pfas en Belgique. Parmi ces plus de 4.700 molécules chimiques « perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » figure le fameux Pfos dont la pollution autour de l’usine 3M à Zwijndrecht émeut et fait couler beaucoup d’encre en Flandre (Le Soir du 14/06).