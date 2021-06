Diables rouges: la gestion délicate des retours

Les cadres reviennent petit à petit aux affaires. Kevin De Bruyne a repris l’entraînement avec le groupe. Axel Witsel semble prêt plus tôt que prévu et pourrait déjà obtenir du temps de jeu au Danemark. Enfin, Eden Hazard a le feu aux jambes et semblait même déçu, samedi soir, de ne pas avoir joué davantage. En 20 minutes, il a montré, sur quelques actions individuelles, qu’il avait toujours ce petit coup de rein et le coup d’accélérateur qui peuvent faire la différence.

Bref, enfin de bonnes nouvelles à savourer, les Diables n’ayant pas été épargnés ces dernières semaines.