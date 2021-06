Un quartier durable fort de 466 logements

C’est sans conteste le dossier phare du Fonds du Logement, le plus grand projet jamais porté en son sein en tout cas. Le Fonds vient ainsi d’attribuer le marché pour la construction d’un nouveau quartier durable au coin des rues Delwart et des Trèfles, à Anderlecht. Au menu, l’érection de pas moins de 466 logements et d’une crèche.

« Le Fonds privilégie l’accès au logement décent par toutes les voies : la plus rapide étant celle du crédit. Il est néanmoins essentiel qu’il continue à développer une offre de logements financièrement accessibles. Avec ce nouveau projet Quartier des Trèfles, le Fonds offre aux Bruxellois un cadre de vie de qualité avec un impact environnemental positif et s’engage ainsi pour une ville résiliente », souligne Lieve Lalemant-Scheerlinck, la présidente du CA du Fonds.