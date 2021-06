Champion d’Europe inattendu en 1992, le Danemark a l’Euro gravé dans la peau

Petit pays d’un peu moins de 6 millions d’habitants, le Danemark a toujours entretenu une belle tradition de football et a enfanté de grands champions au rang desquels il convient de citer en premier lieu Allan Simonsen, seul Ballon d’Or nordique célébré en 1977. Mais quand on évoque le Danemark, ce sont autant de madeleines de Proust qui ressurgissent, savants mélanges de maillots « vintage », de supporters d’un fair-play exceptionnel et, surtout, de noms prestigieux comme ceux de comme Elkjaer-Larsen, Olsen, les frères Laudrup, Brylle, Schmeichel père et fils ou, plus récemment Gravesen et… Eriksen.