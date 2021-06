Comment Amazon a conquis le foot français

Non contents de redistribuer les cartes dans l’audiovisuel ou dans le cinéma, les Gafan (avec un N comme Netflix) sont aussi en passe de redessiner le paysage juteux des droits sportifs. Enfin, quand on parle de Gafan, les regards se tournent essentiellement vers Amazon, dont l’appétit semble sans limite. Peu après s’être offert les studios hollywoodiens mythiques de la MGM (pour 8,4 milliards de dollars), le numéro un mondial du commerce en ligne opère une entrée fracassante dans le foot français, via sa plateforme Prime. Renvoyant Canal+ dans les filets, la ligue de football professionnel (LFP) a en effet préféré se jeter dans les bras d’Amazon. Un pari qualifié de « pure folie » par certains observateurs.