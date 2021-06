Un com’ centrée sur le jeu et les joueurs

Quand Thierry Henry parle, on l’écoute. Avec attention même, car « Titi » est une personne intelligente, dotée d’une profondeur de réflexion assez unique, qui a un certain idéal du football en tête. Et qui assimile tout très vite, comme un surdoué dévore des bouquins sur le bureau de sa chambre. « C’est un individu hors du commun, super brillant. Il ne lui avait fallu qu’une dizaine de joueurs pour apprendre à parler anglais lorsqu’il était arrivé à Arsenal », se souvient Martin Keown, son ancien coéquipier chez les Gunners.