Le plan n’est pas qu’il remplace Martinez

Cette relation forte est évidemment bénéfique dans les deux sens. En Lukaku, Thierry Henry se revoit plus jeune et constate surtout que ses conseils sont compris, assimilés puis parfaitement exécutés par son poulain. « Lukaku boit du petit-lait d’être coaché par Henry et l’ego d’Henry est forcément un peu flatté », juge Thierry Marchand. Expérimenté et éclairé, Thierry Henry a également gardé cette assurance, cette grande confiance en soi qu’il avait en tant que joueur et qui peut parfois ressembler à de l’arrogance aux yeux du grand public. Il ne pense pas avoir à la science infuse, mais veut se persuader que ses idées sont les bonnes. C’est dans ces traits de caractère qu’il se retrouve aussi dans des joueurs comme Lukaku, Mbappé et Benzema.