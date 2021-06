Lancement d'un premier projet de récupération des eaux de chantier à Bruxelles

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, les travaux de terrassement impliquent souvent des rabattements de nappes phréatiques, c'est-à-dire le pompage de l'eau souterraine. Avec le projet Opensource.brussels, l'ASBL NoWayBack propose de ne plus rejeter directement cette eau à l'égout, mais de l'utiliser pour des opérations de nettoyage, voire pour l'arrosage des plantes si sa composition le permet. Sur le chantier mené par l'entreprise Democo à Laeken, 360 m³ d'eau sont ainsi pompés chaque jour pendant cinq mois, ce qui correspond à la consommation journalière de 3.600 Bruxellois.

Pour le ministre bruxellois de la Transition climatique et de l'Environnement Alain Maron, "ce projet novateur s'inscrit dans "Renolution", la stratégie régionale de rénovation du bâti, qui entend développer l'économie circulaire dans le secteur de la construction et soutenir les solutions qui contribuent à une utilisation plus rationnelle des ressources de la planète."