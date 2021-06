Dennis Praet: «Choqué par la forme de Witsel»

De la caste de ceux qui n’étaient pas assurés à 100 % d’être dans le groupe de Roberto Martinez pour l’Euro notamment en raison d’un arrêt forcé de deux mois entre janvier et mars pour cause de blessure, Dennis Praet a déjà pu gratter quelques minutes de jeu à l’Euro. Ses premières en carrière. Samedi, le joueur de Leicester a pris la place de Dries Mertens à treize minutes de la fin. À un poste de numéro dix juste derrière Romelu Lukaku. Pas de fulgurance pour Praet qui est arrivé sur la pelouse alors que la cause était entendue. Mais une première dans un grand tournoi, cela reste toujours un événement. Que le joueur formé au Sporting d’Anderlecht aura évidemment très envie de reproduire. Même si la concurrence sera de plus en plus forte avec les retours de Witsel et De Bruyne.