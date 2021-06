La campagne de vaccination devrait se terminer d’ici la fin de l’été mais on n’en est pas pour autant quitte avec les piqûres. Il est possible qu’il faille revacciner la population contre le Covid chaque année sur le modèle de ce qui se fait pour la grippe. Tout dépendra de la durée de protection procurée par le vaccin et de son efficacité face aux variants.