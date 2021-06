L’ONE dresse le portrait médico-social de la province du Luxembourg

La spécificité de notre province de Luxembourg, c’est la plateforme prénatale créée en 2012 spécifiquement pour couvrir nos besoins et qui a vu ensuite des développements dans les provinces de Namur et du Hainaut. On n’avait, en effet, aucun service prénatal dans la province pour l’ONE et on se rendait compte qu’il y avait 3 % des grossesses qui n’étaient pas suivies. Pour tenter de récupérer une partie de ce public un peu plus défavorisé au niveau économique ou en décrochage social, on a créé ce service volant pour les futures mères. On travaille avec pratiquement tous les gynécologues de la province, sur la base d’une convention, pour le suivi de ses grossesses. Environ une centaine par an, parfois de femmes assez jeunes, qui fument parfois plus qu’ailleurs et qui ont des bébés de plus petit poids. »