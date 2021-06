La louve Noëlla a eu plusieurs louveteaux cette année en Belgique

Des images tournées le week-end dernier par un garde forestier ont permis le repérage de quatre nouveaux louveteaux de la louve Noëlla, ont indiqué lundi l’Institut flamand de recherche pour la nature et la forêt (INBO) et l’Agence flamande pour la nature et les forêts (ANB). La meute est donc aujourd’hui composée d’au moins neuf loups.

Début mai, ANB avait annoncé que l’animal avait mis bas de nouveaux louveteaux. Le couple de loups August et Noëlla avait eu cinq petits l’année dernière, dont trois sont encore en vie.

Les images des caméras des deux organisations avaient révélé deux nouveaux louveteaux fin mai. Le garde forestier Ernesto Zvar a cependant réussi à en filmer quatre le week-end dernier.