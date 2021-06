La biotech wallonne iTeos et GSK annoncent collaborer sur un traitement anti-cancéreux

iTeos, la biotech wallonne basée à Gosselies et spécialisée dans la recherche sur le cancer, a annoncé, mardi en début d'après-midi, un partenariat avec le géant pharmaceutique britannique GSK.

Les deux groupes vont tenter de développer et commercialiser ensemble le traitement EOS-448 de la société carolo. Il est actuellement en phase 1 d'étude clinique contre plusieurs types de cancers avancés.

Selon les termes de l'accord, iTeos recevra un paiement initial de 625 millions de dollars de GSK. En cas d'évolution positive, la biotech wallonne pourra recevoir jusqu'à 1,45 milliard de dollars supplémentaires, sous forme de paiements d'étape. Les deux sociétés partageront la responsabilité et les coûts du développement mondial de l'EOS-448 et en assureront conjointement la commercialisation aux États-Unis, où ils se partageront également les bénéfices, indique le communiqué de presse. En dehors de ce marché, GSK recevra une licence exclusive de commercialisation et iTeos percevra des redevances échelonnées.

L'EOS-448 est un anticorps monoclonal conçu pour améliorer la réponse antitumorale. Le nouveau traitement devrait permettre, entre autres, d'augmenter l'efficacité de l'immuno-oncologie.