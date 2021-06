Mbo Mpenza: «Resituer Mouscron sur la carte du football»

Passé entre les mains de directeurs sportifs étrangers durant ses sept saisons passées au sein de l’élite, le club hurlu a donné les clés à Mbo Mpenza pour insuffler un nouvel élan avec la volonté ferme et affichée de retrouver la D1A au plus vite. Passé à deux reprises au Canonnier (1996-1997 et 2002-2004), l’ancien Diable rouge démarre sa première expérience en qualité de dirigeant à Mouscron, tout un symbole finalement puisque c’est là qu’il s’est révélé au plus haut niveau. Sa motivation est grande pour redorer le blason hurlu.

Mbo, en quoi consiste précisément votre rôle de « directeur du football » de l’Excel Mouscron ?