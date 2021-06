Se séparer, c’est s’appauvrir. Et il arrive que des parents se battent pour s’appauvrir le moins possible... - Photo News.

Aimer, la belle affaire ! Mais divorcer… Surtout quand on est parent et que l’on n’arrive même plus à s’entendre sur la manière de régler les frais engendrés par les enfants. Il revient alors au juge de trancher la question des contributions alimentaires (à ne pas confondre avec la pension alimentaire qui est versée entre ex-époux).