«Si nous sommes performants, rien ne pourra nous arrêter»: Lukaku et Courtois confiants quant aux chances des Diables à l’Euro

La Belgique a parfaitement entamé son Euro et sa quête d’un premier sacre international avec une victoire 3-0 face à la Russie samedi soir. Et si nos Diables rouges sont pointés comme favoris dans ce tournoi, c’est en raison de leur régularité, symbolisée par cette place de N.1 mondiaux collés aux hommes de Roberto Martinez depuis plusieurs années. Malgré tout, ce classement ne fait pas tout et il manque toujours un trophée au palmarès de notre équipe nationale. Cet Euro 2020 est une parfaite occasion de rectifier ça, mais les joueurs sont conscients que ce ne sera pas facile.