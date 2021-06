Sans doute moins versé sur la sieste interminable que ses deux comparses, Billy a réuni ses potes Matt Sorum, Mike Fiorentino et Chad Shlosser dans un studio du désert californien près de Palm Springs pour écrire et produire ensemble ce disque balayé par les mêmes obsessions : la gratte, le rock’n’roll, les voitures et les filles. Seul « Hey Baby, Que Paso » est une reprise des Texas Tornados. Rock and roll will never die, comme disait l’autre…

Label Universal.